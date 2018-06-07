В Новосибирском зоопарке заработал «сухой» фонтан

Фонтан разместили рядом с аттракционами
Фонтан разместили рядом с аттракционами

На территории Новосибирского зоопарка заработал пешеходный фонтан — посетители могут гулять между его струй.


«Ещё одним украшением нашей территории стал "сухой" фонтан, или, как его ещё называют, пешеходный. Теперь гости зоопарка — как взрослые, так и дети — могут освежиться в жаркие дни лета», — говорится в сообщении зоопарка


Фонтан находится возле зоны аттракционов.



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