В Новосибирском зоопарке заработал «сухой» фонтан

«Ещё одним украшением нашей территории стал "сухой" фонтан, или, как его ещё называют, пешеходный. Теперь гости зоопарка — как взрослые, так и дети — могут освежиться в жаркие дни лета», — говорится в сообщении зоопарка

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Елена Громкова

Скриншот видео

Видео vk.com/novosibirsk_zoo

