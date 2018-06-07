«Плитка начала падать»: в аэропорту Толмачёво протёк потолок
Днём 7 июня в терминале внутренних авиалиний аэропорта Толмачёво протёк потолок.
«В три часа [дня] приземлился рейс из Якутска, практически сразу мы пошли в зал багажа, там начало капать активно достаточно с потолка. Это меня удивило — погода ясная, и непонятно, что там капает. Через минут 5, пока мы получали багаж, уже плитка начала падать», — рассказала корреспонденту НГС одна из очевидцев.
В аэропорту пояснили, что сработала система пожаротушения.
«Срабатывание сплинкера при техническом обслуживании в хозяйственной зоне одного из кафе. Последствия устраняются», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта Толмачёво.
В мае в аэропорту была похожая ситуация во внутреннем терминале — тогда из-за гидравлического удара в системе водоснабжения произошла авария.
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Елена Громкова
Скриншот видео
Видео очевидца youtube.com