«Плитка начала падать»: в аэропорту Толмачёво протёк потолок

Инцидент произошёл во внутреннем терминале аэропорта
Инцидент произошёл во внутреннем терминале аэропорта

Днём 7 июня в терминале внутренних авиалиний аэропорта Толмачёво протёк потолок.


«В три часа [дня] приземлился рейс из Якутска, практически сразу мы пошли в зал багажа, там начало капать активно достаточно с потолка. Это меня удивило — погода ясная, и непонятно, что там капает. Через минут 5, пока мы получали багаж, уже плитка начала падать», — рассказала корреспонденту НГС одна из очевидцев. 


В аэропорту пояснили, что сработала система пожаротушения.


«Срабатывание сплинкера при техническом обслуживании в хозяйственной зоне одного из кафе. Последствия устраняются», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта Толмачёво.



В мае в аэропорту была похожая ситуация во внутреннем терминале — тогда из-за гидравлического удара в системе водоснабжения произошла авария.

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