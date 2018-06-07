Разделитель нипочём: блондинка на Mitsubishi проехала по встречке на проезде Энергетиков

На фото видно, что за рулём машины сидела девушка
На фото видно, что за рулём машины сидела девушка

Сегодня, 7 июня, водитель Mitsubishi выехала на встречку на проезде Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска.


Фотографии с чёрным Mitsubishi Colt, который едет по встречке, в редакцию НГС прислал читатель. Он пояснил, что эти фото его супруга сделала около 14:30 на проезде Энергетиков возле гипермаркета «Лента».


«Супруга двигалась на правый [берег], а та ехала на левый», — пояснил читатель.


Также он выразил своё недоумение по поводу того, как женщина оказалась на встречной полосе, несмотря на бетонный разделитель.


Необычная манера езды немного смутила остальных водителей
Необычная манера езды немного смутила остальных водителей



Девушку не остановило даже ограждение между потоками
Девушку не остановило даже ограждение между потоками


Как пояснила сотрудник отделения пропаганды УГИБДД Новосибирской области Евгения Табатчикова, за такую манеру езды водителю грозит наказание по ч. 4 ст. 12.15 КоАП (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения). Санкции этой статьи предусматривают лишение прав на 4–6 месяцев или штраф в размере 5 тысяч рублей.


«Если нарушитель был бы остановлен сотрудником ГИБДД, то дело было бы передано в суд и именно судья определил бы вид и размер наказания. Если же данное нарушение было бы зафиксировано камерой, работающей в автоматическом режиме, то на водителя был бы наложен 5-тысячный штраф за выезд на встречку», — уточнила Евгения Табатчикова.


Она добавила, что очевидцы этого нарушения могут прислать записи с видеорегистраторов через раздел «Приём обращений» на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области. На видео должен просматриваться госномер выехавшей на встречку машины.


Полтора года назад НГС рассказывал о том, как новосибирский водитель «наказал» Lexus с красивыми номерами, который ехал ему навстречу по дороге с односторонним движением.

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