Пешеходы победили: на улице Гоголя пропало ограждение, которое перекрывало «зебру»
Дорожное ограждение у новосибирского Центрального рынка, секция которого загородила выход пешеходов с перехода через улицу Гоголя, пропало — его демонтировали.
Об этом сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.
«По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, секция пешеходного ограждения на данный момент демонтирована», — коротко ответили специалисты 7 июня. О том, почему его туда установили, корреспонденту НГС не сообщили.
Секция дорожного ограждения ещё вчера стояла на пешеходном переходе у Центрального рынка на перекрёстке улиц Гоголя и Каменской. Она загородила плавный спуск на проезжую часть, которым пользуются пешеходы с детскими и инвалидными колясками.
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Кирилл Шматков
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