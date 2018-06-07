Пешеходы победили: на улице Гоголя пропало ограждение, которое перекрывало «зебру»

Дорожное ограждение у новосибирского Центрального рынка, секция которого загородила выход пешеходов с перехода через улицу Гоголя, пропало — его демонтировали.


Сегодня ограждения на переходе нет — от него остались только колья

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС. 


«По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, секция пешеходного ограждения на данный момент демонтирована», — коротко ответили специалисты 7 июня. О том, почему его туда установили, корреспонденту НГС не сообщили.


Секция дорожного ограждения ещё вчера стояла на пешеходном переходе у Центрального рынка на перекрёстке улиц Гоголя и Каменской. Она загородила плавный спуск на проезжую часть, которым пользуются пешеходы с детскими и инвалидными колясками.

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