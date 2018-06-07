Само развалится: 1500 домов в Новосибирске могут стать аварийными, но на их расселение нет денег
Около 1,5 тысячи домов в Новосибирске имеют износ 70% и более — официально в программу расселения пока попали только 242 признанных аварийными дома.
По информации мэра Новосибирска Анатолия Локтя, сейчас официально признаны аварийными и попадают в программу расселения ветхого и аварийного жилья только 242 дома, на их расселение и снос требуется больше 4 миллиардов рублей. При этом «в заделе» находятся ещё порядка 400 домов.
С начала действия программ по расселению в 2004 году в городе расселили и снесли всего 484 дома.
Расселение велось по трём программам: федеральной в рамках закона 185-ФЗ, действие которой закончилось в прошлом году, муниципальной и программе развития застроенных территорий, которая действует в городе с 2009 года. В рамках РЗТ за эти годы было расселено только 38 домов, расселение ещё 66 остаётся в обязательствах застройщиков до 2021 года — только в 2017 году мэрия заключила ещё 10 контрактов, по которому расселят 34 дома.
По информации главы управления по жилищным вопросам мэрии Дмитрия Рыбалко, в этом году мэрия должна расселить ещё 6 домов на улице Якушева, Физкультурной, Красный Факел, Океанской и Вяземской, на это уже выделены 120 миллионов рублей.
175 домов признаны аварийными к 1 января 2018 года — их мэрия включила в программу на 2019–2023 годы. Ежегодно на работы мэрия планирует закладывать порядка 400 миллионов из бюджетов разных уровней. В частности, в 2019 году на эти цели будет направлено 185 миллионов рублей из городского бюджета и 292 миллиона — из областного. В целом госзатраты на расселение по новой муниципальной программе должны составить 2,1 миллиарда рублей, ещё 1,9 миллиарда власти рассчитывают привлечь со стороны застройщиков.
«В результате этой 5-летней программы мы расселим 61 дом, который невозможно расселить в рамках развития застроенных территорий, потому что это отдельно стоящие объекты, и крупным строительным компаниям неинтересно освоение,
потому что нет свободной территории», — подсчитал заместитель мэра Алексей Кондратьев.
При этом в городе порядка 1,5 тысячи домов с высокой степенью износа не признаны аварийными.
«Часть из них входит в программу капремонта, но они его могут не дождаться, — отметил Дмитрий Рыбалко. — Это всё передано в своё время предприятиями, 2-этажное, в основном, 8-квартирное типовое [жильё]».
«Проблема — кричащая, — подчеркнул в ответ Анатолий Локоть. — Сейчас мы её не замечаем, но социальное напряжение, я думаю, может возникнуть очень высокое, сравнимое с дольщиками».
Городские власти рассчитывают на продолжение федеральных средств на расселение: по информации чиновников мэрии, такая возможность сейчас обсуждается в минстрое.
В программе развития застроенных территорий в Новосибирске участвуют не только местные застройщики — в мае три ветхих дома приобрела компания из Удмуртии.
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Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова