Само развалится: 1500 домов в Новосибирске могут стать аварийными, но на их расселение нет денег

За 9 лет мэрии удалось привлечь застройщиков к расселению всего 38 домов, ещё 66 строительные компании должны расселить до конца 2021 года

Около 1,5 тысячи домов в Новосибирске имеют износ 70% и более — официально в программу расселения пока попали только 242 признанных аварийными дома.







По информации мэра Новосибирска Анатолия Локтя, сейчас официально признаны аварийными и попадают в программу расселения ветхого и аварийного жилья только 242 дома, на их расселение и снос требуется больше 4 миллиардов рублей. При этом «в заделе» находятся ещё порядка 400 домов.







С начала действия программ по расселению в 2004 году в городе расселили и снесли всего 484 дома.







Расселение велось по трём программам: федеральной в рамках закона 185-ФЗ, действие которой закончилось в прошлом году, муниципальной и программе развития застроенных территорий, которая действует в городе с 2009 года. В рамках РЗТ за эти годы было расселено только 38 домов, расселение ещё 66 остаётся в обязательствах застройщиков до 2021 года — только в 2017 году мэрия заключила ещё 10 контрактов, по которому расселят 34 дома.







По информации главы управления по жилищным вопросам мэрии Дмитрия Рыбалко, в этом году мэрия должна расселить ещё 6 домов на улице Якушева, Физкультурной, Красный Факел, Океанской и Вяземской, на это уже выделены 120 миллионов рублей.







175 домов признаны аварийными к 1 января 2018 года — их мэрия включила в программу на 2019–2023 годы. Ежегодно на работы мэрия планирует закладывать порядка 400 миллионов из бюджетов разных уровней. В частности, в 2019 году на эти цели будет направлено 185 миллионов рублей из городского бюджета и 292 миллиона — из областного. В целом госзатраты на расселение по новой муниципальной программе должны составить 2,1 миллиарда рублей, ещё 1,9 миллиарда власти рассчитывают привлечь со стороны застройщиков.







«В результате этой 5-летней программы мы расселим 61 дом, который невозможно расселить в рамках развития застроенных территорий, потому что это отдельно стоящие объекты, и крупным строительным компаниям неинтересно освоение,





потому что нет свободной территории», — подсчитал заместитель мэра Алексей Кондратьев.







При этом в городе порядка 1,5 тысячи домов с высокой степенью износа не признаны аварийными.







«Часть из них входит в программу капремонта, но они его могут не дождаться, — отметил Дмитрий Рыбалко. — Это всё передано в своё время предприятиями, 2-этажное, в основном, 8-квартирное типовое [жильё]».







«Проблема — кричащая, — подчеркнул в ответ Анатолий Локоть. — Сейчас мы её не замечаем, но социальное напряжение, я думаю, может возникнуть очень высокое, сравнимое с дольщиками».







Городские власти рассчитывают на продолжение федеральных средств на расселение: по информации чиновников мэрии, такая возможность сейчас обсуждается в минстрое.







В программе развития застроенных территорий в Новосибирске участвуют не только местные застройщики — в мае три ветхих дома приобрела компания из Удмуртии.

