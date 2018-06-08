Держите бюллетень: назначена дата выборов губернатора Новосибирской области
Депутаты Заксобрания Новосибирской области назначили дату выборов губернатора: они пройдут 9 сентября 2018 года.
Такое решение депутаты приняли сегодня, 8 июня, на очередной сессии областного парламента.
Прежний губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий ушёл в отставку в октябре 2017 года. Сейчас обязанности главы региона временно исполняет бывший мэр Вологды Андрей Травников.
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Ольга Хмелевская
Фото Юлии Шипициной