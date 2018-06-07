В Нарымском сквере расцвела груша
В Новосибирске зацвела уссурийская груша: полюбоваться её цветами можно будет в течение недели.
Распустившиеся цветы груши корреспондент НГС заметил сегодня, 7 июня, в Нарымском сквере.
Как пояснил директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков, в этом году цветение груши началось на полторы-две недели позже обычного. «Просто погода продиктовала такие условия», — отметил Сергей Поляков.
По его словам, сейчас в регионе установилась нормальные условия для опыления груш. Оно должно произойти в течение недели — это максимальный срок цветения уссурийской груши.
Ранее доцент кафедры ботаники Новосибирского государственного аграрного университета Елена Дымина рассказывала, что уссурийская груша цветёт раньше остальных сортов груш, а отличить ее от яблони можно, присмотревшись к листьям, — у груш они более гладкие и блестящие.
Также на днях на улицах Новосибирска начала зацветать сирень, а неделей ранее — яблони и черёмуха.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова