В Нарымском сквере расцвела груша

В этом году груша зацвела с опозданием

В Новосибирске зацвела уссурийская груша: полюбоваться её цветами можно будет в течение недели.







Распустившиеся цветы груши корреспондент НГС заметил сегодня, 7 июня, в Нарымском сквере.





Как пояснил директор Сибирского питомника растений Сергей Поляков, в этом году цветение груши началось на полторы-две недели позже обычного. «Просто погода продиктовала такие условия», — отметил Сергей Поляков.





По его словам, сейчас в регионе установилась нормальные условия для опыления груш. Оно должно произойти в течение недели — это максимальный срок цветения уссурийской груши.





Ранее доцент кафедры ботаники Новосибирского государственного аграрного университета Елена Дымина рассказывала, что уссурийская груша цветёт раньше остальных сортов груш, а отличить ее от яблони можно, присмотревшись к листьям, — у груш они более гладкие и блестящие.





Уссурийская груша цветёт максимум неделю





Пришедшая в Новосибирск тёплая погода хорошо подходит для опыления цветов





Также на днях на улицах Новосибирска начала зацветать сирень, а неделей ранее — яблони и черёмуха.