Коршуны начали поедать ондатр у памятника царю на берегу Оби

Черные коршуны вернулись в парк «Городское начало» в апреле

Чёрные коршуны, которые поселились в новосибирском парке «Городское начало» начали охотиться на ондатр.





Остатки ондатры возле гнезда накануне обнаружил орнитолог Алексей Яновский.







«В прошлом году около этого гнезда всё там было: голуби, крысы, рыбы очень много было, другие виды птиц. Но ондатры — первый раз такое встретил. В основном они рыбой должны выкармливать птенцов, но в последнее время на помойках, на свалках ловят крыс, голубей больных, немощных. А здесь вроде здоровая — по состоянию здоровья, а по величине не самая большая ондатра — тоже попала», — рассказал Яновский.





Орнитолог предположил, что коршун мог поймать ондатру недалеко от станции Левая Обь или в Затоне, где есть старицы реки.





«Вес зверька явно превышал 600 граммов. Удивительно, как коршун смог не только справиться с такой изворотливой и сильной добычей и настолько ловко схватить её с поверхности водоема, но и принести это в своих когтях к гнезду на расстояние, наверняка, больше километра», — написал в редакцию Яновский.





В этом году чёрные коршуны вернулись в гнездо в парке в апреле — птицы зимуют в Индии. Возле памятника царю они гнездятся второе лето подряд.