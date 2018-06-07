Коршуны начали поедать ондатр у памятника царю на берегу Оби

Черные коршуны вернулись в парк «Городское начало» в апреле
Черные коршуны вернулись в парк «Городское начало» в апреле

Чёрные коршуны, которые поселились в новосибирском парке «Городское начало» начали охотиться на ондатр.


Остатки ондатры возле гнезда накануне обнаружил орнитолог Алексей Яновский.


«В прошлом году около этого гнезда всё там было: голуби, крысы, рыбы очень много было, другие виды птиц. Но ондатры — первый раз такое встретил. В основном они рыбой должны выкармливать птенцов, но в последнее время на помойках, на свалках ловят крыс, голубей больных, немощных. А здесь вроде здоровая — по состоянию здоровья, а по величине не самая большая ондатра — тоже попала», — рассказал Яновский.


Орнитолог предположил, что коршун мог поймать ондатру недалеко от станции Левая Обь или в Затоне, где есть старицы реки.


«Вес зверька явно превышал 600 граммов. Удивительно, как коршун смог не только справиться с такой изворотливой и сильной добычей и настолько ловко схватить её с поверхности водоема, но и принести это в своих когтях к гнезду на расстояние, наверняка, больше километра», — написал в редакцию Яновский.


В этом году чёрные коршуны вернулись в гнездо в парке в апреле — птицы зимуют в Индии. Возле памятника царю они гнездятся второе лето подряд.

Прочтений: 5249
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено