Два новосибирских вуза пробились в рейтинг молодых университетов мира

НГТУ ведёт отсчёт своей истории с 1950 года
НГТУ ведёт отсчёт своей истории с 1950 года

Два новосибирских университета, НГУ и НГТУ, попали в рейтинг лучших вузов мира, основанных после 1945 года.


Рейтинг лучших молодых университетов 6 июня опубликовал на своем сайте британский журнал Times Higher Education.


Всего в число лучших двухсот вузов вошли три из России. На 31-м месте расположился Московский физико-технический институт, основанный в 1946 году. На 71-м месте оказался Новосибирский государственный университет, отсчитывающий свою историю с 1959 года.


«НГТУ вошел в группу занявших 151–200 места и находится в одной категории с Технологическим университетом Киото, Университетом западного Парижа, Оклендским университетом (США) и другими. В одной группе с НГТУ большего всего университетов из крупных городов Японии — 17 вузов. НГТУ вошел в этот рейтинг впервые», — рассказали в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета, основанного в 1950 году.


Первое место в мировом рейтинге занял Калифорнийский университет (США), на втором оказался Австралийский национальный университет, а замкнул тройку лидеров Китайский университет в Гонконге.


Кроме того, накануне стали известны результаты рейтинга лучших университетов мира по версии британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds — в этом списке также оказались и НГУ, и НГТУ.

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