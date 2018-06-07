Пожилой водитель на KIA сбил девочку на пешеходном переходе на Выборной

Девочку увезли в больницу — её диагноз уточняется
Девочку увезли в больницу — её диагноз уточняется

Утром 7 июня в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль KIA Sportage сбил на пешеходном переходе 13-летнюю девочку.


Авария случилась на Выборной в 9:30 недалеко от спортивного комплекса «Альбатрос».


«Водитель следовал по улице Выборной со стороны улицы Вилюйской в сторону улицы Кирова. В пути следования напротив дома № 102 улицы Выборной совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.


Дорогу переходила 13-летняя девочка — её увезли в больницу с травмами. Диагноз уточняется. За рулём автомобиля был 70-летний мужчина.


Накануне автоинспекция объявляла в розыск  водителя, который попал в ДТП 16 мая и тоже сбил ребёнка.

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