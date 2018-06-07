Пожилой водитель на KIA сбил девочку на пешеходном переходе на Выборной
Утром 7 июня в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль KIA Sportage сбил на пешеходном переходе 13-летнюю девочку.
Авария случилась на Выборной в 9:30 недалеко от спортивного комплекса «Альбатрос».
«Водитель следовал по улице Выборной со стороны улицы Вилюйской в сторону улицы Кирова. В пути следования напротив дома
Дорогу переходила 13-летняя девочка — её увезли в больницу с травмами. Диагноз уточняется. За рулём автомобиля был 70-летний мужчина.
Накануне автоинспекция объявляла в розыск водителя, который попал в ДТП 16 мая и тоже сбил ребёнка.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова