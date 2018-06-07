Плавал на матрасе и уснул: спасатели достали из котлована тонущего мужчину
Вечером 6 июня новосибирские спасатели вытащили из котлована «Горский» 21-летнего мужчину, который упал с надувного матраса и начал тонуть.
Происшествие случилось в седьмом часу вечера. 21-летний мужчина плавал на матрасе лицом вниз, задремал, упал в котлован и нахлебался воды, сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).
Тонущего мужчину увидели спасатели, которые дежурили рядом с котлованом. «На вёсельной лодке подплыли, на борт его подняли, до берега довели. По состоянию посмотрели, рекомендации ему дали. Медицинская помощь ему на тот момент была не нужна, но порекомендовали всё равно обратиться», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.
Как уточнили в МАСС, спасательная операция заняла три минуты.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС