Плавал на матрасе и уснул: спасатели достали из котлована тонущего мужчину

Спасатели погрузили пострадавшего в лодку и доставили его на берег
Спасатели погрузили пострадавшего в лодку и доставили его на берег

Вечером 6 июня новосибирские спасатели вытащили из котлована «Горский» 21-летнего мужчину, который упал с надувного матраса и начал тонуть.


Происшествие случилось в седьмом часу вечера. 21-летний мужчина плавал на матрасе лицом вниз, задремал, упал в котлован и нахлебался воды, сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).


Тонущего мужчину увидели спасатели, которые дежурили рядом с котлованом. «На вёсельной лодке подплыли, на борт его подняли, до берега довели. По состоянию посмотрели, рекомендации ему дали. Медицинская помощь ему на тот момент была не нужна, но порекомендовали всё равно обратиться», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


Как уточнили в МАСС, спасательная операция заняла три минуты.


Ранее власти Новосибирска назвали пляжи, на которых разрешат купаться этим летом. В список вошли пять мест, но пока ни одно из них официально не открыто.

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