Из горящего здания на Дачной эвакуировались 15 человек
Утром 7 июня в Заельцовском районе Новосибирска произошёл пожар — загорелся дом на улице Дачной.
Пожар случился недалеко от перекрёстка с улицей Северной.
«Здание кирпичное производственное, неэкспулатируемое. В здании проводились демонтажные работы. Работники эвакуировались самостоятельно в количестве 15 человек», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС.
Сотрудники МЧС приехали на место в 9:44.
На этой неделе НГС рассказывал о другом пожаре, который случился на Лесоперевалке, — там огонь повредил 300 квадратных метров в помещении бетонного растворного узла.
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Елена Громкова
Фото и видео очевидцев