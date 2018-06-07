Грузовик и легковая машина сошлись в лобовом ДТП на трассе: двое погибших

ДТП случилось рано утром в Мошковском районе

Утром 6 июня два человека погибли при столкновении грузовика и легковой машины на федеральной трассе в Новосибирской области.







Авария произошла около 6 часов утра на 76-м километре автодороги Р255 «Сибирь» в Мошковском районе, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







«Лобовое столкновение автомобилей Isuzu и Ford, кто из них выехал на встречку, пока нет данных. <…> Согласно предварительной информации, два человека погибли, один пострадал, несовершеннолетних среди них нет», — рассказали в областной полиции.







Очевидцы в соцсетях сообщают, что удар был такой силы, что кузов легковой машины превратился в груду металлолома. На месте погибли водитель и пассажир Ford Focus.







Корреспондент НГС выясняет подробности случившегося.





10:15



Как уточнила инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова, в аварии сошлись не две, а три машины — Ford Focus и два грузовика Mitsubishi Canter.





«Водитель автомобиля Ford Focus — мужчина 1984 года рождения — следовал по автодороге Р255 со стороны Болотного в сторону Новосибирска и на 76-м километре совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Canter — водитель 1979 года рождения, который двигался во встречном направлении», — рассказала Евгения Табатчикова.





По её данным, после этого Ford Focus съехал в кювет и по пути столкнулся с ещё одним встречным Mitsubishi Canter под управлением 34-летнего водителя. В ГИБДД располагают информацией о двух погибших, один из которых — водитель «Форда».





Неделю назад на этой же трассе в Мошковском районе произошло смертельное ДТП с участием двух встречных грузовиков — погиб пассажир одного из них.