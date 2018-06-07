На перекрёстке в центре города погасли светофоры
Утром 7 июня на двух перекрёстках в Центральном и Заельцовском районах Новосибирска погасли светофоры — отключение продлится до конца рабочего дня.
Под отключение попали перекрёсток Советской и Свердлова возле Новосибирской областной научной библиотеки, а также пересечение Залесского и территории Горбольницы.
«Плановое отключение "Электросетями"», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, добавив, что светофоры на этих перекрёстках заработают к 17:00.
Неделю назад также из-за планового отключения электричества восемь часов не работали светофоры на перекрёстке Народной и Учительской.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова