НГУ взлетел в рейтинге лучших университетов мира

Новосибирский госуниверситет за год поднялся в рейтинге на 6 позиций

Два новосибирских вуза, НГУ и НГТУ, вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds.







В глобальном рейтинге лучших университетов QS World University Rankings НГУ занял 244-е место среди 1011 вузов. За год он поднялся в рейтинге на 6 позиций. Среди российских вузов НГУ оказался на 3-м месте, его опередили Московский университет им. Ломоносова (90-е место) и Санкт-Петербургский госуниверситет (235-е место).







«Последовательное продвижение НГУ в рейтинге QS вверх на протяжении последних пяти лет — это результат планомерной реализации стратегии развития нашего вуза, в том числе в области новых образовательных программ. Мы второй год входим в топ-250, где нам предстоит соревноваться с самыми динамично развивающимися университетами мира. В этом году мы улучшили свои позиции по репутации у работодателей, а это один из самых важных показателей востребованности наших выпускников», — пояснил проректор по программам развития Новосибирского госуниверситета Алексей Окунев.





В вузе уточнили, что всего с 2014 года НГУ продвинулся в рейтинге QS на 108 позиций.





Кроме НГУ из новосибирских университетов в престижном рейтинге вновь оказался и НГТУ. Как и в прошлом году, он расположился в группе рейтинга 801–1000.







Глобальный рейтинг QS (World University Rankings) — это один из самых авторитетных рейтингов университетов мира. При его составлении компания Quacquarelli Symonds использует шесть показателей: репутация в академической среде, отношение работодателей к выпускникам университета, цитируемость публикаций сотрудников вуза, соотношение числа преподавателей и студентов, доля иностранных студентов и доля иностранных преподавателей.