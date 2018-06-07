Красиво жить не запретишь: новосибирские семьи стали богаче за год
Новосибирская область поднялась в рейтинге российских регионов по уровню жизни семей.
К такому выводу пришли аналитики РИА Рейтинг после анализа данных Росстата за 2017 год. Составители рейтинга подсчитали, сколько денег оставалось в российских семьях с одним ребенком или с двумя детьми после минимальных расходов. Для этого аналитики сложили среднестатистическую для каждого региона зарплату двух взрослых людей и вычли из получившейся суммы необходимое число прожиточных минимумов с учётом категорий членов семьи.
В результате выяснилось, что в прошлом году новосибирские семьи с двумя детьми после минимальных расходов располагали в среднем
Самые состоятельные российские семьи, по данным аналитиков, живут в Ямало-Ненецком автономном округе. Там у семей с одним ребенком после минимальных расходов оставалось
В наименее выгодном положении среди российских регионов оказалась Кабардино-Балкарская Республика (85-е место). Остаток денег в семьях с одним ребенком в этом регионе оказался на уровне
«Конечно, в реальности минимальные расходы семей могут быть и выше, чем прожиточный минимум, поскольку официальная статистика не может учитывать все особенности той или иной семьи, но ниже эти затраты, определённо, быть не могут», — подчёркивают составители рейтинга.
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Ольга Хмелевская
Фото их архива НГС