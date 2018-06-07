Toyota и Hyundai не поделили перекрёсток в Ленинском районе

ДТП случилось на перекрёстке

Вечером 6 июня столкнулись автомобили Тoyota Corolla Levin и Hyundai на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Римского-Корсакова в Ленинском районе Новосибирска.







«Тойота» ехала по Немировича-Данченко со стороны Сибиряков-Гвардейцев в направлении Костычева в среднем ряду, затем выехала под зелёный сигнал светофора на перекрёсток с Римского-Корсакова в прямом направлении. «Хендай» двигался по встречке на зелёный свет и поворачивал налево — на Римского-Корсакова, сообщили аваркомы мобильного приложения «Автоспас».



«Из-за стоявшего в левом ряду встречного автомобиля Hyundai не заметил встречный автомобиль Toyota Levin и совершил столкновение», — уточнили аваркомы.



Водитель Hyundai свою вину признал. В результате ДТП пострадавших нет.







В аварии никто не пострадал





Также в этот вечер случилось ещё ДТП — на улице Вересаева между домами № 46 и 49 в Первомайском районе Новосибирска столкнулись Toyota Ist и Lada Priora. Обошлось без жертв.

