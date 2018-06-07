Названы виновники роста цен на бензин

Названы виновники роста цен на бензин

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 64% жителей России отметили, что за последнее время топливо значительно подорожало. 46% опрошенных считают главными виновниками повышения цен нефтяные компании, 40% обвиняют правительство, 19% — владельцев АЗС. Еще 12% опрошенных возлагают вину на президента РФ Владимира Путина. 


78% респондентов прогнозируют дальнейший рост цен на бензин, только 5% надеются на удешевление топлива. 


По данным Росстата, с начала года бензин в стране подорожал на 7,2%. В Новосибирске на 7 июня стоимость литра 92-го бензина составляет 40,65 рубля. Дизтопливо стоит 45,60 рубля за литр, 95-й бензин — 43,50 рубля. 


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