С наступлением жары свалка начала источать зловоние

Жители домов № 211–217 на улице Большой в Ленинском районе Новосибирска потеплению радовались недолго — с наступлением жары дала о себе знать незаконная свалка за огородами, которая теперь источает резкие неприятные запахи протухшей рыбы.







«Она [свалка] появилась на прошлой неделе. Пока было холодно, никто это не замечал. А потеплело — появился очень неприятный запах. Звонили в МЧС — приехала полиция. Они походили, посмотрели, пофотографировали, сказали: "Мы передадим в администрацию", и всё. Я живу в доме № 211. Между нашими огородами и заводом "Сибсельмаш" 250 метров, там выкопали котлован — яму небольшую, 10х10 метров. И её превратили в свалку. В конце прошлой недели туда вывалили кучу рыбы: в коробках, банках. И она там валяется. Сейчас потеплело, жара пошла — и пошёл запах. Тем более у нас такая роза ветров, что оттуда постоянно ветер идёт на нас. А дома маленький ребёнок», — рассказал корреспонденту НГС житель дома № 211 Пётр Кузнецов.







Корреспондент НГС отправил запрос в администрацию Ленинского района Новосибирска с просьбой заняться вопросом несанкционированной свалки.







Рыбную продукцию выкинули в яму в конце прошлой недели





«Старшая по улице вроде бы обращалась [в администрацию Ленинского района]. Вроде обещали приехать посмотреть на этой неделе. Когда они приедут — ещё неизвестно, а нам этим всем дышать», — отметил Кузнецов.







Напомним, на этой неделе новосибирцы, живущие рядом с улицей Кубовой, возмутились свалкой мусора в лесу у магазина тортов «Скоморохи», но администрация заверила, что отходы бросают не сотрудники магазина.

