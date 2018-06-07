«Потеплело — пошёл запах»: жители Ленинского района возмутились рыбной свалкой возле своих домов
Жители домов № 211–217 на улице Большой в Ленинском районе Новосибирска потеплению радовались недолго — с наступлением жары дала о себе знать незаконная свалка за огородами, которая теперь источает резкие неприятные запахи протухшей рыбы.
«Она [свалка] появилась на прошлой неделе. Пока было холодно, никто это не замечал. А потеплело — появился очень неприятный запах. Звонили в МЧС — приехала полиция. Они походили, посмотрели, пофотографировали, сказали: "Мы передадим в администрацию", и всё. Я живу в доме
Корреспондент НГС отправил запрос в администрацию Ленинского района Новосибирска с просьбой заняться вопросом несанкционированной свалки.
«Старшая по улице вроде бы обращалась [в администрацию Ленинского района]. Вроде обещали приехать посмотреть на этой неделе. Когда они приедут — ещё неизвестно, а нам этим всем дышать», — отметил Кузнецов.
Напомним, на этой неделе новосибирцы, живущие рядом с улицей Кубовой, возмутились свалкой мусора в лесу у магазина тортов «Скоморохи», но администрация заверила, что отходы бросают не сотрудники магазина.
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Алёна Мартынова
Фото читателя НГС