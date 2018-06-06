«Тойота» неудачно повернула налево и столкнулась с «Ладой Приорой» в Первомайском районе
Вечером 6 июня на улице Вересаева между домами
«Lada Priora двигалась по Вересаева со стороны Одоевского в сторону Нахимова. Toyota Ist во встречном направлении. "Тойота" при совершении маневра — поворот налево — не уступил "Ладе", в результате произошло ДТП», — сообщили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».
В ДТП никто не пострадал, но автомобили получили серьёзные повреждения.
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Алёна Мартынова
Фото vk.com/avtospasrus