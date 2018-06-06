«Тойота» неудачно повернула налево и столкнулась с «Ладой Приорой» в Первомайском районе

Водитель иномарки не уступил «Ладе», ехавшей прямо
Водитель иномарки не уступил «Ладе», ехавшей прямо

Вечером 6 июня на улице Вересаева между домами № 46 и 49 в Первомайском районе Новосибирска столкнулись Toyota Ist и Lada Priora.


«Lada Priora двигалась по Вересаева со стороны Одоевского в сторону Нахимова. Toyota Ist во встречном направлении. "Тойота" при совершении маневра — поворот налево — не уступил "Ладе", в результате произошло ДТП», — сообщили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас».

В ДТП никто не пострадал, но автомобили получили серьёзные повреждения.


В этот же вечер в Октябрьском районе Новосибирска водитель Mazda сбил женщину во дворе дома № 39/1 на улице Татьяны Снежиной. 

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