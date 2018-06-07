Суд приговорил к колонии военного, въехавшего в семью на Коммунальном мосту в Новосибирске

В колонии-поселении Андрею Ситникову предстоит провести два года

Сегодня, 7 июня, Новосибирский гарнизонный военный суд признал майора Андрея Ситникова виновным в ДТП на Коммунальном мосту — в феврале этого года осужденный на автомобиле Honda CR-V наехал на пешеходов, погибли трёхлетний ребёнок и его мать.







«Автомобиль "Хонда" выехал на тротуар и сбил [четырёх] человек, наблюдающих за праздничным салютом. В результате погибли ребёнок трёх лет и его мать 1978 года рождения, ещё двое мужчин получили повреждения различной степени тяжести», — рассказывал корреспонденту НГС следователь-криминалист военного следственного отдела Следственного комитета России по Новосибирскому гарнизону Алексей Якунин.







В момент ДТП семья Семёновых смотрела фейерверк на тротуаре в начале Коммунального моста. Трёхлетний ребёнок погиб на месте, у его матери был перелом ноги и разрыв кишечника — женщина умерла в больнице. Делом о ДТП сразу занялись армейские следователи из-за того, что Ситников военный.





Новосибирский гарнизонный военный суд признал 42-летнего Андрея Ситникова виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и приговорил его к двум годам колонии-поселения. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего Николая Семёнова, который потерял в страшном ДТП жену и сына — Ситников должен будет выплатить ему полтора миллиона рублей. Ещё двоим потерпевшим военный должен будет заплатить 550 и 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.





Судья Павел Лунёв зачитывает приговор





После оглашения приговора Андрей Ситников быстро покинул зал заседания. Как заявил судья, осужденный вину полностью признал и заявил о своём раскаяние, но от дачи показаний отказался.





«Срок отбывания Ситниковым наказания должен быть зачтён в период времени с 24 февраля 2018 года по 19 апреля этого же года из расчёта один день за один день, когда подсудимый задерживался и содержался под домашним арестом», — пояснил судья.







Николай Семёнов присутствовал в зале суда вместе с братом и невесткой, которые также пострадали в ДТП





Николай Семёнов, потерявший в ДТП на Коммунальном мосту жену и трёхлетнего сына был шокирован приговором.





«Я не знал, что это будет так мягко, не знал, что так лояльно. У нас если собаку убьёшь два года дают, а он семью мою убил, — рассказал Семёнов корреспонденту НГС. — Так его надо было сразу выпускать, не брать под арест. Прям на мосту сказать: ты же военный, герой... У меня сейчас нет никого. И смысла жизни нет».







Николай Семёнов потерял в ДТП жену и сына





Ещё один похожий случай произошёл в Ленинском районе Новосибирска несколько лет назад — водитель «Тойоты» заехал на остановку и сбил троих человек. Тогда, по данным ГИБДД, водитель иномарки был пьян.

