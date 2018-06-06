Погоня на МЖК: водитель сбил женщину на улице Татьяны Снежиной и скрылся

ДТП произошло во дворе дома № 39/1 на улице Татьяны Снежиной
ДТП произошло во дворе дома № 39/1 на улице Татьяны Снежиной

Вечером 6 июня в Октябрьском районе Новосибирска водитель Mazda сбил женщину во дворе дома № 39/1 на улице Татьяны Снежиной. 


«Я с балкона видел, как водитель сбежал, потом полицейские за кем-то бежали и машина за ними поехала. Почти сразу вернулась. А ещё минут через десять привели беглеца, мужчину», — рассказал корреспонденту НГС очевидец ДТП. 


По словам местных жителей, пострадавшая была в сознании — её уже госпитализировали врачи скорой помощи. На вид женщине около 50 лет. 


Сегодня новосибирская автоинспекция объявила в розыск водителя, который 16 мая сбил 13-летнюю девочку на улице Дуси Ковальчук. Информация о пострадавшем ребёнке из больницы в ГИБДД поступила сегодня. Оказалось, что девочка получила сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.

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