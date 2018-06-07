Имущество новосибирского застройщика «Союз-10» выставили на продажу

Одно из недостроенных компанией зданий (в центре) сейчас оформляют в Росреестре

Имущество обанкротившейся новосибирской строительной компании «Союз-10» пустят с молотка — объявление о проведении торгов опубликовали 6 июня на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.







В частности, на торги выставили имущественный комплекс застройщика на улице Троллейной, 83 — участок площадью 16,7 тысяч кв. м, административное здание и несколько гаражей и складов оценили в 76,6 миллиона рублей.







Отдельными лотами продадут нежилые помещения в построенном «Союзом-10» гаражном комплексе на Вертковской, 30/1, несколько гаражных боксов на Римского-Корсакова, 19 и две квартиры — в доме на Петропавловской, 5/1 и на Серафимовича, 26/1.







Общая стартовая стоимость имущества составила более 90,2 миллиона рублей. Торги назначены на 19 июля.







«Мы будем всё делать для того, чтобы погасить требования кредиторов, особенно дольщиков», — заявил в разговоре с корреспондентом НГС конкурсный управляющий компании Алексей Иванченко.







По документам, опубликованным на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, основной долг по требованиям кредиторов «Союз-10» составляет 299,8 миллиона рублей.







Компанию «Союз-10» признали банкротом в ноябре прошлого года, при этом компания не завершила строительство дома на улице Серафимовича, 10. На последнем собрании кредиторы, по информации опубликованного 6 июня протокола, проголосовали против передачи дома на Серафимовича, 10 дольщикам, но его судьба ещё не решена, рассказал Иванченко.







Кроме того, сейчас проходит регистрацию в Росреестре недостроенное здание в 3-м переулке Серафимовича, 7.







«Этот дом, скорее всего, был самовольной постройкой, он был незаконно построен "Союзом-10". Сейчас он узаконен, ведутся работы по государственной регистрации этого объекта. Он в составе имущества, но на него право собственности пока не оформлено, документы находятся в Росреестре для оформления», — пояснил конкурсный управляющий.







Компания «Союз-10» была основана в конце 1990-х Александром Михайловым и была основным застройщиком микрорайона «Телецентр». В феврале прошлого года стало известно, что основатель компании скончался.

