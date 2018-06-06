Рыбаки спасли на Оби двух тонущих мужчин

Рыбаки поплыли за тонувшими на лодке

5 июня примерно в 13:50 двое жителей посёлка Мочище Леонид Москвичёв и Андрей Марманский спасли тонущих в реке Оби мужчин.







По словам очевидцев, двое мужчин выпивали на берегу реки, после чего решили переплыть приток Оби вплавь, но их стало сносить течением.





«В середине есть островок небольшой, его видно только осенью, когда вода спадает. Но там растут кусты, вот они за эти кусты зацепились и звали на помощь», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.







Крики мужчин услышала женщина, гулявшая вдоль берега, — она побежала в сторону СТН «Волна» за помощью.





«В это время двое жителей как раз направлялись на рыбалку. Их попросили оказать помощь, — рассказали в ведомстве. — Они развернули лодку, надули её на берегу, ну и поплыли к двум "плавунам". Затащили их в лодку, доставили на берег, передали очевидцам».







Из Оби людей вытаскивают не только спасатели и очевидцы. Несколько лет назад в Новосибирске пожарные спасли тонущего рыбака, разглядев его в бинокль.