Оборвавшийся провод остановил троллейбусы на площади Маркса

Провод оборвался в районе остановки «Магазин "Кристалл"»
Провод оборвался в районе остановки «Магазин "Кристалл"»

Вечером 6 июня на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска остановились троллейбусы.


По данным сайта ЦУГАЭТ, около полутора десятка остановившихся троллейбусов скопилось на подъездах к площади Маркса по улице Покрышкина и проспекту Маркса.


По наблюдениям корреспондента НГС, на линии повреждён провод. 


На месте работает аварийная бригада.


«Обрыв», — подтвердили причину остановки троллейбусов в диспетчерской филиала № 2 «Кировский троллейбусный» МКП «Горэлектротранспорт», куда корреспондент НГС позвонила как пассажир.


В диспетчерской добавили, что восстановить движение планируется ориентировочно через час.


На площади Маркса скопилось полтора десятка троллейбусов
На площади Маркса скопилось полтора десятка троллейбусов


Месяц назад на площади Маркса встали трамваи из-за того, что один из них сошёл с рельсов.

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