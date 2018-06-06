Оборвавшийся провод остановил троллейбусы на площади Маркса
Вечером 6 июня на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска остановились троллейбусы.
По данным сайта ЦУГАЭТ, около полутора десятка остановившихся троллейбусов скопилось на подъездах к площади Маркса по улице Покрышкина и проспекту Маркса.
По наблюдениям корреспондента НГС, на линии повреждён провод.
На месте работает аварийная бригада.
«Обрыв», — подтвердили причину остановки троллейбусов в диспетчерской филиала № 2 «Кировский троллейбусный» МКП «Горэлектротранспорт», куда корреспондент НГС позвонила как пассажир.
В диспетчерской добавили, что восстановить движение планируется ориентировочно через час.
Месяц назад на площади Маркса встали трамваи из-за того, что один из них сошёл с рельсов.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот maps.nskgortrans.ru (2)