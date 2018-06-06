«Это не конец»: на новосибирских АЗС замедлился рост цен на бензин

Эксперты уверены, что цены пока продолжат расти

Новосибирскстат заметил снижение темпов роста цен на бензин на АЗС Новосибирской области.







По данным статистиков, в последнюю неделю мая цены на бензин в среднем увеличились на 2,5%, тогда как в первую неделю июня — почти вдвое меньше, уже на 1,2%.





«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,20 до 42,90 рубля за литр, марки АИ-95 — от 43,10 до 45,75 рубля за литр, марки АИ-98 — от 45,90 до 48,50 рубля за литр, дизельное топливо — от 45,10 до 45,90 рубля за литр», — сообщили в Новосибирскстате 6 июня.







Геннадий Панкеев, совладелец сети АЗС «Прайм» (ранее «Сибнефть»), пояснил корреспонденту НГС, что, несмотря на замедление темпов роста розничных цен, оптовые продолжают расти.





Динамика цен на бензин с 21 мая по 4 июня





«Произошла заморозка розничных цен, об этом все заявили. А что будет с оптовыми ценами — пока неясно. Я думаю, что это не конец. Если правительство чего-то экстраординарного не будет предпринимать, а оно, видимо, хочет, но не может, то рост, к сожалению, продолжится. Понятно, что если они не решат вопрос с оптовыми ценами, то хочешь не хочешь, а розничные будут расти», — объяснил Геннадий Панкеев. Он добавил, что, скорее всего, замедление роста розничных цен связано с завтрашней прямой линией с Владимиром Путиным.





Цены на бензин начали расти в рекордных темпах с конца апреля — эксперты винят в этом картельный сговор оптовых нефтяных компаний. Из-за этого новосибирские перевозчики начали поднимать тарифы на междугородные автобусы.