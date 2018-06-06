«Это не конец»: на новосибирских АЗС замедлился рост цен на бензин

Эксперты уверены, что цены пока продолжат расти
Эксперты уверены, что цены пока продолжат расти

Новосибирскстат заметил снижение темпов роста цен на бензин на АЗС Новосибирской области.


По данным статистиков, в последнюю неделю мая цены на бензин в среднем увеличились на 2,5%, тогда как в первую неделю июня — почти вдвое меньше, уже на 1,2%. 


«На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,20 до 42,90 рубля за литр, марки АИ-95 — от 43,10 до 45,75 рубля за литр, марки АИ-98 — от 45,90 до 48,50 рубля за литр, дизельное топливо — от 45,10 до 45,90 рубля за литр», — сообщили в Новосибирскстате 6 июня.


Геннадий Панкеев, совладелец сети АЗС «Прайм» (ранее «Сибнефть»), пояснил корреспонденту НГС, что, несмотря на замедление темпов роста розничных цен, оптовые продолжают расти.


Динамика цен на бензин с 21 мая по 4 июня
Динамика цен на бензин с 21 мая по 4 июня


«Произошла заморозка розничных цен, об этом все заявили. А что будет с оптовыми ценами — пока неясно. Я думаю, что это не конец. Если правительство чего-то экстраординарного не будет предпринимать, а оно, видимо, хочет, но не может, то рост, к сожалению, продолжится. Понятно, что если они не решат вопрос с оптовыми ценами, то хочешь не хочешь, а розничные будут расти», — объяснил Геннадий Панкеев. Он добавил, что, скорее всего, замедление роста розничных цен связано с завтрашней прямой линией с Владимиром Путиным.


Цены на бензин начали расти в рекордных темпах с конца апреля — эксперты винят в этом картельный сговор оптовых нефтяных компаний. Из-за этого новосибирские перевозчики начали поднимать тарифы на междугородные автобусы

Прочтений: 4337
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (109)109
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено