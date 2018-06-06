Новосибирцы стали реже ходить по ломбардам

Сейчас в Новосибирске 133 ломбарда

Новосибирцы стали реже пользоваться услугами ломбардов. По данным Сибирского главного управления Центрального банка РФ, в первые три месяца 2018 года в Новосибирской области было выдано ломбардами 735,3 миллиона рублей, тогда как в первом квартале прошлого года ломбарды выдали 776,2 миллиона.







«Несмотря на снижение количества ломбардов, объёмы микрозаймов на ломбардном рынке в Сибири значительно не изменились, при этом качество портфеля улучшилось», — процитировали в пресс-службе Сибирского управления ЦБ его замначальника Сергея Жаботинского.





В управлении Центробанка отметили, что в этом году с рынка области ушло 7 ломбардов. Всего в Новосибирской области зарегистрировано 133 ломбарда.





Всего за три месяца этого года сибиряки взяли 735 миллионов рублей с обеспечением в виде залога иного имущества и 300 тысяч — с обеспечением в виде залога машины. В прошлом году за I квартал под залог золотых украшений и техники взяли 776 миллионов рублей и 200 тысяч — под залог автомобиля.





Интерес новосибирцев к ломбардам начал сокращаться с конца 2017 года — тогда количество точек в городе сократилось впервые за последние годы. Хотя ещё весной 2017 года 2ГИС констатировал в этой сфере продолжающийся рост.