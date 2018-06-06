Новосибирская область выбыла из тройки регионов с высокой долей банкротов

Новосибирская область по количеству банкротов на 100 тысяч человек в мае 2018 года переместилась с третьего на четвёртое место

Новосибирская область выбыла из тройки регионов России с наибольшей долей физических банкротств — всего в стране на конец мая 2018 года банкротами признано 67 445 граждан.







«Аналитическая служба проанализировала динамику банкротства граждан за май 2018 года. <…> Всего в России на 100 тысяч жителей приходится 46 банкротов. Прирост за май [по всей стране] составил 3006 реальных банкротов», — сообщили в юридической компании «Стопдолг».





По данным аналитиков «Стопдолга», Новосибирская область в начале 2018 года входила в тройку регионов с наибольшей долей физических банкротств. На 100 тысяч жителей региона приходилось 62 банкрота. По этому показателю Новосибирскую область опережали только Омская и Вологодская области.







В конце мая тройка лидеров в этом рейтинге изменилась. На первом месте осталась Вологодская область, где на 100 тысяч человек приходится 138 банкротов, на втором — Рязанская с 88 банкротами. Третью строчку поделили Омская область и Калмыкия — по 81. Новосибирская область заняла четвёртое место вместе с Пензенской областью — в этих регионах приходится по 77 банкротов на 100 тысяч человек.







По общему количеству физических банкротств Новосибирская область находится на восьмом месте с показателем в 2117 человек. Ровно год назад в Единый федеральный реестр сведений о банкротах попали 1131 житель НСО. Больше всех банкротов по регионам в Москве: на конец мая 2018 года эта цифра составила 5453 человека.