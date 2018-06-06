Новосибирцу грозит срок за ложный донос на полицейского

Следствие установило, что участковый не избивал бывшего заключённого

В отношении 34-летнего жителя Новосибирска возбуждено уголовное дело за ложный донос на участкового — мужчина заявил, что полицейский якобы его избил.







«[Он] подал заявление о том, что участковый уполномоченный отдела полиции причинил ему телесные повреждения, находясь при исполнении своих должностных обязанностей», — прокомментировали в пресс-службе СК России по НСО.







Заявление в полицию мужчина написал 30 апреля, но сейчас стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении самого заявителя.





«Данный товарищ судимый за убийство, это его характеризует достаточно, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Он в очередной раз пришёл на опорный пункт отмечаться, при этом находился в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно, вызывающе. Видимо, человеку не понравилось, что его заставляют ходить отмечаться».





При этом пройти медицинское освидетельствование заявитель отказался, а когда с ним попытались связаться сотрудники собственной безопасности, мужчина отключил телефон и начал скрываться от сотрудников полиции.





«Служба собственной безопасности проводила проверку по данному факту, были опрошены свидетели, которые эту ситуацию видели, они пояснили, что никто его в этот день не бил. Сам он был недоступен. Пришлось проводить оперативные мероприятия, чтобы установить, где он находится. На даче находился всё это время», — уточнили в полиции.







В ведомстве установили, что обстоятельства, изложенные «потерпевшим», не соответствуют действительности. Оперативники задержали мужчину в одном из садовых обществ под Новосибирском и доставили в полицию. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос) — максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до трёх лет.





Несколько лет назад в Новосибирске было возбуждено уголовное дело по достаточно редкой статье «Заведомо ложный донос» в отношении экспедитора, который проиграл деньги фирмы в игровых автоматах и заявил в полицию об ограблении.