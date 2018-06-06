«Хлещет с 9 утра»: на газоне в центре Новосибирска появился новый фонтан

Вода начала хлестать из-под земли ещё с утра
Вода начала хлестать из-под земли ещё с утра

Сегодня, 6 июня, на газоне в Железнодорожном районе Новосибирска забил фонтан: вода заливает проезжую часть на площади Трубникова.


«Возле офисного цента "Нарымский" с 9 утра бьёт фонтан, повреждён водопровод. На данный момент только ограждение установили и фонари повесили. Вода продолжает бить из-под земли», — написала в редакцию НГС читательница Ирина.


По словам очевидицы, вода уже растеклась по проезжей части. «У нас тут уже перекрёсток порядком залило, до путепровода вода дошла. Коммунальные службы как-то вяло реагируют на это <…> Рабочий день уже почти закончился, а фактически проблема не устранена», — сообщила горожанка.


Корреспондент НГС выясняет подробности случившегося. 


В пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что с повреждением теплосетей происшествие не связано. 



Вода разлилась по площади Трубникова
Вода разлилась по площади Трубникова


После публикации новости очевидица сообщила, что на место приехала бригада техпомощи
После публикации новости очевидица сообщила, что на место приехала бригада техпомощи


17:20

В МУП «Горводоканал» корреспонденту НГС пояснили, что повреждён трубопровод диаметром 700 мм. Рабочие его уже перекрыли, но остатки воды ещё могут вытекать. Отключать воду в районе из-за этой аварии не пришлось.

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