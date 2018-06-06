«Хлещет с 9 утра»: на газоне в центре Новосибирска появился новый фонтан
Сегодня, 6 июня, на газоне в Железнодорожном районе Новосибирска забил фонтан: вода заливает проезжую часть на площади Трубникова.
«Возле офисного цента "Нарымский" с 9 утра бьёт фонтан, повреждён водопровод. На данный момент только ограждение установили и фонари повесили. Вода продолжает бить из-под земли», — написала в редакцию НГС читательница Ирина.
По словам очевидицы, вода уже растеклась по проезжей части. «У нас тут уже перекрёсток порядком залило, до путепровода вода дошла. Коммунальные службы как-то вяло реагируют на это <…> Рабочий день уже почти закончился, а фактически проблема не устранена», — сообщила горожанка.
Корреспондент НГС выясняет подробности случившегося.
В пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что с повреждением теплосетей происшествие не связано.
17:20
В МУП «Горводоканал» корреспонденту НГС пояснили, что повреждён трубопровод диаметром 700 мм. Рабочие его уже перекрыли, но остатки воды ещё могут вытекать. Отключать воду в районе из-за этой аварии не пришлось.
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Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео и фото читательницы НГС