Новосибирский банкир получил пост в областном правительстве

В ноябре прошлого года Травников и Тишуров обсудили вопросы кредитования агропромышленного комплекса
В ноябре прошлого года Травников и Тишуров обсудили вопросы кредитования агропромышленного комплекса

Временно исполняющим обязанности заместителя губернатора Новосибирской области стал бывший директор новосибирского филиала «Россельхозбанка» Станислав Тишуров — ему доверят вопросы развития сельских территорий. 


«Сегодня [врио губернатора] Андрей Травников подписал распоряжение назначить его временно исполняющим обязанности заместителя губернатора», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областного правительства. К новым обязанностям Станислав Тишуров приступит в понедельник, 16 июля. 


По информации издания «Деловой квартал», Станислав Тишуров окончил НГТУ по специальности «Инженер» (специализация «Электрические станции») и «Экономист» (специализация «Финансы и кредит»). С 2006-го по 2009 год работал первым заместителем управляющего Тюменским городским отделением Сбербанка. С 2009-го по 2012 — заместитель управляющего Левобережным отделением Сбербанка. С начала 2012 года курировал работу филиала ГК «Балтийский Лизинг» в Новосибирске. С декабря 2012-го возглавил новосибирский филиал «Россельхозбанка».


Врио министра сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин написал заявление об уходе в отставку в начале апреля. Отставка Пронькина — по собственному желанию, 61-летний служащий решил выйти на пенсию, сообщил источник в правительстве области.

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