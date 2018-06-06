Новосибирские университеты поднялись в топ-100 лучших вузов страны

НГУ попал в десятку рейтинга
НГУ попал в десятку рейтинга

НГУ и НГТУ попали в рейтинг лучших университетов России — их выпускников назвали одними из самых востребованных у работодателей.


Ежегодный рейтинг вузов представило рейтинговое агентство RAEX. 


НГУ занял восьмое место из 100 в общем рейтинге, а НГТУ — 31-е. В отдельном рейтинге вузов по качеству образования НГУ занял восьмое место и 16-е — по востребованности выпускников у работодателей. В рейтинге вузов по уровню научно-исследовательской деятельности НГУ занял четвёртую строчку, а НГТУ — 19-е. 


В прошлом году в этом же рейтинге НГУ занимал девятое место, а НГТУ — 26-е.


«Можно выделить ещё два региона, где, несмотря на более низкую концентрацию топовых вузов, присутствует явный локомотив, научно-образовательный центр, демонстрирующий заметные успехи в масштабах страны. Это Новосибирская область — Новосибирский национальный исследовательский государственный университет успешно держит позиции в топ-10 вузов по условиям для получения качественного образования. <...> Новосибирский и Уральский университеты также входят в число десяти российских вузов с наиболее высоким уровнем научно-исследовательской активности», — посчитали в RAEX. 


Первые места в рейтинге заняли столичные вузы: МГУ им. Ломоносова, Московский физико-технический институт и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 


Новосибирские университеты поднялись в топ-100 лучших вузов страны


Недавно аналитики RAEX составили топ-100 лучших школ России — школа из Новосибирска заняла в нём третье место. Они выяснили, какие российские вузы выбирают выпускники лучших школ, и НГУ стал единственным немосковским университетом в топ-5.


Вузы Новосибирска нередко попадают в российские и даже мировые рейтинги — в один из недавних помимо НГУ и НГТУ включили ещё один новосибирский университет.

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