Пока все в офисе: десятки новосибирцев отправились на городской пляж посреди рабочей недели

Жители Новосибирска открыли пляжный сезон — НГС побывал на пляже «Наутилус» и увидел там десятки загорающих новосибирцев.


В основном на пляже отдыхали девушки — приводили свой загар в порядок после зимы и пасмурного мая 
В основном на пляже отдыхали девушки — приводили свой загар в порядок после зимы и пасмурного мая 


Температура воздуха, которую сегодня зафиксировали метеостанции в Новосибирске, достигла +27 градусов. Завтра и послезавтра синоптики ожидают, что будет ещё жарче — столбик термометра поднимется до +29 градусов.


В разгар рабочего дня на пляже отдыхали несколько десятков человек
В разгар рабочего дня на пляже отдыхали несколько десятков человек


Корреспондент НГС побывал на городском пляже «Наутилус», чтобы посмотреть, что там происходит в середине рабочего дня. Накануне дно Оби на этом пляже обследовали водолазы Муниципальной аварийно-спасательной службы — это было нужно для подготовки к пляжному сезону. 


Новосибирцы уже успели постирать купальники и расчехлить шезлонги 
Новосибирцы уже успели постирать купальники и расчехлить шезлонги 


Пока насекомые ещё не совсем проснулись, можно понежиться в свежей траве 
Пока насекомые ещё не совсем проснулись, можно понежиться в свежей траве 


Купаться пока никто не рискует — вода в Оби ещё слишком холодная
Купаться пока никто не рискует — вода в Оби ещё слишком холодная


Сегодня стало известно, кто всё-таки успел привести себя в форму, а кто решил для себя, что лето будет холодным
Сегодня стало известно, кто всё-таки успел привести себя в форму, а кто решил для себя, что лето будет холодным


Открыли сегодня не только пляжный сезон, но и сезон пляжного волейбола
Открыли сегодня не только пляжный сезон, но и сезон пляжного волейбола


Рыбаки попрятали буры 
Рыбаки попрятали буры 


Жаркая погода продлится в городе ещё несколько дней...
Жаркая погода продлится в городе ещё несколько дней...


...но ближе к выходным уже обещают дожди, поэтому загорать новосибирцам придётся после работы. Или вместо неё
...но ближе к выходным уже обещают дожди, поэтому загорать новосибирцам придётся после работы. Или вместо неё


Прошлым летом корреспонденты НГС объездили все популярные пляжи и открытые бассейны города — они нашли, где самый чистый песок и тёплая вода.

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