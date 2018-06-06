Пока все в офисе: десятки новосибирцев отправились на городской пляж посреди рабочей недели
Жители Новосибирска открыли пляжный сезон — НГС побывал на пляже «Наутилус» и увидел там десятки загорающих новосибирцев.
Температура воздуха, которую сегодня зафиксировали метеостанции в Новосибирске, достигла +27 градусов. Завтра и послезавтра синоптики ожидают, что будет ещё жарче — столбик термометра поднимется до +29 градусов.
Корреспондент НГС побывал на городском пляже «Наутилус», чтобы посмотреть, что там происходит в середине рабочего дня. Накануне дно Оби на этом пляже обследовали водолазы Муниципальной аварийно-спасательной службы — это было нужно для подготовки к пляжному сезону.
Прошлым летом корреспонденты НГС объездили все популярные пляжи и открытые бассейны города — они нашли, где самый чистый песок и тёплая вода.
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Елена Громкова, Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова