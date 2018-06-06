Пока все в офисе: десятки новосибирцев отправились на городской пляж посреди рабочей недели

Жители Новосибирска открыли пляжный сезон — НГС побывал на пляже «Наутилус» и увидел там десятки загорающих новосибирцев.





В основном на пляже отдыхали девушки — приводили свой загар в порядок после зимы и пасмурного мая





Температура воздуха, которую сегодня зафиксировали метеостанции в Новосибирске, достигла +27 градусов. Завтра и послезавтра синоптики ожидают, что будет ещё жарче — столбик термометра поднимется до +29 градусов.





В разгар рабочего дня на пляже отдыхали несколько десятков человек





Корреспондент НГС побывал на городском пляже «Наутилус», чтобы посмотреть, что там происходит в середине рабочего дня. Накануне дно Оби на этом пляже обследовали водолазы Муниципальной аварийно-спасательной службы — это было нужно для подготовки к пляжному сезону.





Новосибирцы уже успели постирать купальники и расчехлить шезлонги





Пока насекомые ещё не совсем проснулись, можно понежиться в свежей траве





Купаться пока никто не рискует — вода в Оби ещё слишком холодная





Сегодня стало известно, кто всё-таки успел привести себя в форму, а кто решил для себя, что лето будет холодным





Открыли сегодня не только пляжный сезон, но и сезон пляжного волейбола





Рыбаки попрятали буры





Жаркая погода продлится в городе ещё несколько дней...





...но ближе к выходным уже обещают дожди, поэтому загорать новосибирцам придётся после работы. Или вместо неё





Прошлым летом корреспонденты НГС объездили все популярные пляжи и открытые бассейны города — они нашли, где самый чистый песок и тёплая вода.