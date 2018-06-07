Областное правительство заказало позолоченные подстаканники

Правительство области покупает сувенирную посуду на 255 тысяч рублей
Правительство области покупает сувенирную посуду на 255 тысяч рублей

Правительство Новосибирской области разместило закупку сувенирной продукции на сумму 255 тысяч рублей — власти ищут наборы посуды из хрусталя с позолотой.


Правительство ищет поставщика 14 подарочных наборов посуды на 4–6 персон. 


Футляр набора, как описывается в документах госзакупки, должен быть синего цвета, толщиной не меньше 3 миллиметров, поверхность — из материалов, имитирующих фактурную натуральную кожу. 


«На крышке нанесено изображение в виде герба Новосибирской области и надписью "Новосибирская область" в виде шильда размером 40 на 95 мм, цвет шильда золото, изображение и надпись нанесены методом лазерной гравировки. Внутри футляра вложен атласный ложемент для подстаканника, стакана и ложки», — отмечается в документах закупки.


Подстаканники, которые входят в набор, будут металлические с позолотой или чернением. По бокам с двух сторон — изображение герба Новосибирской области, по центру — здания областного правительства, нанесённые методом лазерной гравировки. Стаканы должны быть хрустальными, для горячих и холодных напитков. Их высота — не меньше 110 миллиметров, диаметр — не меньше 65 миллиметров. По краю стакана должна проходить кайма золотого цвета толщиной не меньше 1 миллиметра. Ложки нужны из нержавеющей стали с декоративными элементами из позолоты.


НГС отправили запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области с просьбой прокомментировать закупку, но ответ пока не пришёл. 


В апреле мэрия Новосибирска также озаботилась покупкой сувенирной продукции и начала искать поставщика 100 подарочных часов для официальных гостей города на сумму 290 тысяч рублей

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