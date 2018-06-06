«Время шло на секунды»: врачи спасли сибирячку с «катастрофой» в животе

Хирург Дмитрий Ковинько вместе с командой ГКБ № 25 сделал две операции, которые спасли жизнь Людмиле Набоко
Хирург Дмитрий Ковинько вместе с командой ГКБ № 25 сделал две операции, которые спасли жизнь Людмиле Набоко

Хирурги новосибирской городской больницы № 25 выписывают 43-летнюю сибирячку, которой сделали две сложнейшие операции — из-за сильного удара в живот она потеряла много крови, а скорую ей вызвали только через три часа после этого.


Людмила Набоко попала в городскую больницу № 25 поздно вечером 16 мая с тяжелейшей травмой живота, у неё была настоящая «катастрофа» в брюшной полости — сильное повреждение внутренних органов, рассказал корреспонденту НГС заместитель главного врача по хирургии Дмитрий Ковинько.


После короткого обследования пациентку увезли в операционную. По словам Ковинько, «время шло на минуты и даже секунды».


Врачи выяснили, что 43-летней пациентке вызвали скорую только через три часа после того, как она получила травму — в стенках толстой и тонкой кишки начались изменения некротического характера.


«Было достаточно массивное повреждение брыжейки толстой и тонкой кишки, что вызвало полный отрыв сосудов, питающих, соответственно, половину толстой кишки и значительную часть тонкой кишки», — объяснил хирург.


Кроме того, участок 12-пёрстной кишки был полностью разорван.


«Несмотря на героические усилия анестезиологической бригады, положение пациентки было крайне тяжёлым», — признался Дмитрий Ковинько.


На первой операции ей удалили значительные части толстой и тонкой кишки. По словам врача, сибирячка потеряла 1,5 литра крови ещё до операции, а общая кровопотеря составила около 2 литров. Проводить сразу вторую операцию было рискованно, и Людмилу Набоко перевели в реанимацию до 21 мая.


На следующей операции хирурги выполнили ещё один сложный этап: соединили вновь в «единое целое» 12-пёрстную кишку и тонкую кишку, а также тонкую кишку с толстой кишкой.


Сибирячка не признаётся, как получила столь серьёзную травму, но уверяет, что это был просто несчастный случай
Сибирячка не признаётся, как получила столь серьёзную травму, но уверяет, что это был просто несчастный случай


Сейчас Людмила Набоко чувствует себя хорошо — на днях её выпишут из больницы.


Пациентка отказалась подробно рассказать, как получила такую тяжёлую травму, лаконично отметив, что это был несчастный случай, «бытовая травма», которую она получила, находясь в Калининском районе. После удара она ещё нашла в себе силы дойти до знакомых, которые и вызвали ей скорую.


«Наверное, [у меня был] болевой шок. Им (врачам. — М.М.) большое спасибо, что я боли практически не почувствовала. У меня была боль только первая — от удара. А потом в реанимации только пить хотелось… 


Я, можно сказать, лёгким испугом отделалась. Я очнулась, считайте, здоровая — меня в палату перевели на девятый день», — рассказала Набоко.


В больнице её навещали родные — скоро она вернётся домой в посёлок Сокур в 30 километрах от Новосибирска, будет воспитывать 1,5-летнюю внучку. По словам Дмитрия Ковинько, пациентка практически здорова и сможет вести полноценную жизнь, только около года ей придётся соблюдать диету и есть только полезную, нетвёрдую пищу.


Ранее новосибирские врачи прооперировали Алехандро Соколовски из Лондона, который страдал серьёзными нарушениями ритма сердца. По его словам, в Англии ему не смогли помочь, прописав вместо операции «ведро» таблеток.

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