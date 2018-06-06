Сбил девочку и скрылся: автоинспекция объявила в розыск виновника ДТП на Дуси Ковальчук

ГИБДД ищет свидетелей и участника ДТП с пострадавшим ребёнком

Новосибирская автоинспекция объявила в розыск водителя, который 16 мая сбил 13-летнюю девочку на улице Дуси Ковальчук .





Информация о пострадавшем ребёнке из больницы в ГИБДД поступила сегодня. Оказалось, что девочка получила сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.





«16 мая в 17:45 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Дуси Ковальчук со стороны Вавилова», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





Водитель поворачивал на Плановую и напротив дома по адресу улица Дуси Ковальчук, 77 наехал на девочку. Она шла в зоне регулируемого пешеходного перехода. После происшествия автомобиль скрылся.





Всех, кто был свидетелем аварии, ГИБДД просит обратиться по телефону 002 и 2322351.