Сбил девочку и скрылся: автоинспекция объявила в розыск виновника ДТП на Дуси Ковальчук

ГИБДД ищет свидетелей и участника ДТП с пострадавшим ребёнком
ГИБДД ищет свидетелей и участника ДТП с пострадавшим ребёнком

Новосибирская автоинспекция объявила в розыск водителя, который 16 мая сбил 13-летнюю девочку на улице Дуси Ковальчук .


Информация о пострадавшем ребёнке из больницы в ГИБДД поступила сегодня. Оказалось, что девочка получила сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.


«16 мая в 17:45 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Дуси Ковальчук со стороны Вавилова», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


Водитель поворачивал на Плановую и напротив дома по адресу улица Дуси Ковальчук, 77 наехал на девочку. Она шла в зоне регулируемого пешеходного перехода. После происшествия автомобиль скрылся.


Всех, кто был свидетелем аварии, ГИБДД просит обратиться по телефону 002 и 2322351.

Прочтений: 10120
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено