Добрались до Сибири: новосибирские учёные нашли клещей с европейским энцефалитом

Европейский субтип обычно вызывает более лёгкие формы заболевания
Европейский субтип обычно вызывает более лёгкие формы заболевания

Биологи из Новосибирска и Иркутска обнаружили, что среди собранных в Сибири образцов вируса клещевого энцефалита существуют варианты, распространённые в Европе. Об этом сообщает издание «Наука в Сибири».


Специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН вместе с иркутскими коллегами из Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека нашли штаммы вируса, которые относятся к европейскому субтипу. Как поясняют исследователи, обычно он вызывает более лёгкие формы заболевания. Всего существует три подтипа: дальневосточный, сибирский и европейский.


«Мы решили разобраться подробно и выяснили интересную вещь: несмотря на то, что некоторые штаммы очень похожи на европейские образцы, они формируют отдельные генетические линии в Западной и Восточной Сибири. Это интересный факт, но пока не совсем ясно, как этот субтип здесь появился. Существует гипотеза, что когда-то он был занесён птицами, однако из Европы в Сибирь птицы не мигрируют», — рассказал младший научный сотрудник ИХБФМ СО РАН Сергей Ткачёв.


Как сообщает «Наука в Сибири», учёные новосибирского института исследуют последовательности геномов образцов вируса, взятых у клещей, людей и мелких млекопитающих.


«Вирус распространяется благодаря клещам-переносчикам и животным, которые играют роль природного резервуара, а человек в этой цепи оказывается тупиковой веткой. Специалистам было важно рассмотреть вирус клещевого энцефалита во всех звеньях этой цепи. Существует теория, что при переходе вируса из организма клеща к животному и назад происходят изменения его генетических свойств, то есть определённые фрагменты генома подвергаются мутациям, и из-за этого меняются биологические свойства», — пишет издание.


Исследование учёных позволит выяснить, как вирус распространяется по Евразии и как он изменяется, а также поможет в диагностике заболевания и создании вакцины.


В конце весны Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщило, что, несмотря на холодную погоду в регионе, участились случаи укусов людей клещами. По состоянию на конец мая в области было зарегистрировано 3378 случаев укусов клещами.

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