Идёшь по «зебре» до забора: дорожное ограждение перекрыло пешеходный переход через улицу Гоголя

Ограждение появилось на переходе через улицу Гоголя у Центрального рынка
Ограждение появилось на переходе через улицу Гоголя у Центрального рынка

На перекрёстке улиц Гоголя и Каменской у Центрального рынка Новосибирска появилось дорожное ограждение — его секция загородила пешеходам выход на тротуар.


Людям, которые собираются переходить дорогу, приходится обходить его с двух сторон. Секция загородила и плавный спуск на проезжую часть, которым пользуются пешеходы с детскими и инвалидными колясками. При этом сам переход оснащён дорожными знаками и светофором. 


В Специализированном монтажно-эксплуатационном управлении, которое обслуживает светофоры, корреспонденту НГС пояснили, что никакие работы на этом участке не планируются. «Непонятно, что за ограждение и почему только одна секция. Работ у нас там никаких нет, предписаний никаких нет», — объяснили в управлении.


НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой разъяснить ситуацию.


Оно перекрыло плавный спуск к пешеходному переходу
Оно перекрыло плавный спуск к пешеходному переходу


На дорогах Новосибирска нередко возникают странные ситуации. Например, прошлым летом на улице Немировича-Данченко появилась «четверная сплошная» разметка, а в 2016 году около театра «Глобус» сузили тротуар так, что пешеходам приходилось обходить его по проезжей части.

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