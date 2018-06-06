В Сосновом бору появились бесплатные тренажёры

Сегодня, 6 июня, в парке культуры и отдыха «Сосновый бор» в Калининском районе Новосибирска открыли спортивную площадку с тренажерами и турниками для воркаута — уличной гимнастики. Спонсором проекта выступила компания «ТНК», тренажеры изготовили в VAPsteel.







Бесплатно заниматься на тренажёрах смогут все желающие





«Она такая же, как в Центральном парке. Это совместный проект, работа с инвесторами. Ребята ставят [тренажёры] за свои деньги, — рассказала НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. — Мы планируем [создавать] такие площадки по всем паркам. Они уже есть в Заельцовском, в Центральном [парке], в "Берёзовой роще". Также в "Берёзовой роще" мы совместно с инвесторами планируем [обустроить] площадку, которая будет именно для инвалидов».





Открытие площадки приурочили к юбилею Новосибирска





На тренажёрах смогут заниматься не только профессионалы по воркауту, но и все желающие улучшить общую физическую подготовку, пояснил журналистам на открытии площадки глава администрации Калининского района Герман Шатула. Он отметил, что открытие площадки приурочили к 125-летию Новосибирска.





Здесь планируют проводить турниры по воркауту





«Здесь есть ребята, которые занимаются профессионально воркаутом, и с их помощью мы постараемся проводить какие-то здесь соревнования. Это будет одним из направлений, может быть, раскручивания "Соснового бора"», — поделился планами Шатула.





Площадка расположена в районе катка





Подобные тренажёры устанавливают не только в парках, но и во дворах домов. Например, два года с помощью другой компании спортивную площадку обустроили в Кировском районе.