В Сосновом бору появились бесплатные тренажёры

Сегодня, 6 июня, в парке культуры и отдыха «Сосновый бор» в Калининском районе Новосибирска открыли спортивную площадку с тренажерами и турниками для воркаута — уличной гимнастики. Спонсором проекта выступила компания «ТНК», тренажеры изготовили в VAPsteel.


Бесплатно заниматься на тренажёрах смогут все желающие
Бесплатно заниматься на тренажёрах смогут все желающие


«Она такая же, как в Центральном парке. Это совместный проект, работа с инвесторами. Ребята ставят [тренажёры] за свои деньги, — рассказала НГС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. —  Мы планируем [создавать] такие площадки по всем паркам. Они уже есть в Заельцовском, в Центральном [парке], в "Берёзовой роще". Также в "Берёзовой роще" мы совместно с инвесторами планируем [обустроить] площадку, которая будет именно для инвалидов».


Открытие площадки приурочили к юбилею Новосибирска
Открытие площадки приурочили к юбилею Новосибирска


На тренажёрах смогут заниматься не только профессионалы по воркауту, но и все желающие улучшить общую физическую подготовку, пояснил журналистам на открытии площадки глава администрации Калининского района Герман Шатула. Он отметил, что открытие площадки приурочили к 125-летию Новосибирска. 


Здесь планируют проводить турниры по воркауту
Здесь планируют проводить турниры по воркауту


«Здесь есть ребята, которые занимаются профессионально воркаутом, и с их помощью мы постараемся проводить какие-то здесь соревнования. Это будет одним из направлений, может быть, раскручивания "Соснового бора"», — поделился планами Шатула.


Площадка расположена в районе катка
Площадка расположена в районе катка


Подобные тренажёры устанавливают не только в парках, но и во дворах домов. Например, два года с помощью другой компании спортивную площадку обустроили в Кировском районе. 

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