Женщина за рулём «Лады» сломала рёбра в жёстком ДТП на Первомайке
Сегодня, 6 июня, в Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП с участием трёх машин: пострадали два человека.
Авария случилась в 12:00 на улице Баганской, сообщили аварийные комиссары «Автоспас».
По их данным, водитель «Тойоты Карина» ехал со стороны Аксёнова в направлении Нахимова.
«При движении он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где влетел в "Ладу Гранту". "Ладу" отбросило на SsangYong», — рассказали в «Автоспасе».
По словам аваркомов, скорая помощь увезла с места ДТП двух пострадавших. Это водитель «Тойоты» и женщина, которая была за рулём «Гранты», — у неё подозрение на перелом рёбер.
В группе пропаганды городской ГИБДД пообещали прокомментировать ситуацию позже.
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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospasrus