Женщина за рулём «Лады» сломала рёбра в жёстком ДТП на Первомайке

Автомобили сошлись в ДТП на улице Баганской
Автомобили сошлись в ДТП на улице Баганской

Сегодня, 6 июня, в Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП с участием трёх машин: пострадали два человека.


Авария случилась в 12:00 на улице Баганской, сообщили аварийные комиссары «Автоспас».


По их данным, водитель «Тойоты Карина» ехал со стороны Аксёнова в направлении Нахимова.


«При движении он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где влетел в "Ладу Гранту". "Ладу" отбросило на SsangYong», — рассказали в «Автоспасе».


По словам аваркомов, скорая помощь увезла с места ДТП двух пострадавших. Это водитель  «Тойоты» и женщина, которая была за рулём «Гранты», — у неё подозрение на перелом рёбер.


В группе пропаганды городской ГИБДД пообещали прокомментировать ситуацию позже.


Скорая помощь увезла двух пострадавших
Скорая помощь увезла двух пострадавших


ДТП началось с того, что один из водителей выехал на встречную полосу
ДТП началось с того, что один из водителей выехал на встречную полосу


У водителя «Лады» — подозрение на перелом рёбер
У водителя «Лады» — подозрение на перелом рёбер


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