Власти объявили о начале выдачи лицензий на отстрел сурков и уток
Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области объявило о начале выдачи разрешений на отстрел сурка.
«с 9:00 утра 18 июня 2018 года начнется прием заявлений на добычу сурка серого (на территории области охота на него разрешена в период с 1 июля по 31 августа)», — говорится в сообщении ведомства.
Всего в области можно будет отстрелить 625 сурков, всего в регионе насчитывается, по данным чиновников, 1571 особь.
В прошлом году разрешения на отстрел сурков, которые выдавали в Новосибирске в отделении департамента по охране животного мира по НСО на улице Жуковского, разобрали за полдня.
С 25 июня начнется приём заявлений на добычу пернатой дичи с островными и континентальными собаками, ретриверами, передаёт пресс-служба губернатора и правительства НСО со ссылкой на врио министра природных ресурсов и экологии НСО Александра Дубовицкого.
Сроки охоты установлены следующие:
на болотно-луговую дичь без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия — в период с 10 июля 2018 года по 24 июля 2018 года;
на полевую и степную дичь без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия — в период с 10 июля 2018 года по 4 августа 2018 года;
на болотно-луговую дичь — в период с 25 июля 2018 года по 15 ноября 2018 года;
на водоплавающую дичь с собаками охотничьих пород без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия — в период с 1 августа 2018 года по 1 сентября 2018 года.
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Елена Громкова
Фото Олега Кугаева