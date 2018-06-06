Власти объявили о начале выдачи лицензий на отстрел сурков и уток

Власти выдадут разрешения на отстрел 625 сурков

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области объявило о начале выдачи разрешений на отстрел сурка.





«с 9:00 утра 18 июня 2018 года начнется прием заявлений на добычу сурка серого (на территории области охота на него разрешена в период с 1 июля по 31 августа)», — говорится в сообщении ведомства.





Всего в области можно будет отстрелить 625 сурков, всего в регионе насчитывается, по данным чиновников, 1571 особь.





В прошлом году разрешения на отстрел сурков, которые выдавали в Новосибирске в отделении департамента по охране животного мира по НСО на улице Жуковского, разобрали за полдня.





С 25 июня начнется приём заявлений на добычу пернатой дичи с островными и континентальными собаками, ретриверами, передаёт пресс-служба губернатора и правительства НСО со ссылкой на врио министра природных ресурсов и экологии НСО Александра Дубовицкого.





Сроки охоты установлены следующие:





на болотно-луговую дичь без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия — в период с 10 июля 2018 года по 24 июля 2018 года;





на полевую и степную дичь без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия — в период с 10 июля 2018 года по 4 августа 2018 года;





на болотно-луговую дичь — в период с 25 июля 2018 года по 15 ноября 2018 года;





на водоплавающую дичь с собаками охотничьих пород без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия — в период с 1 августа 2018 года по 1 сентября 2018 года.