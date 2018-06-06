За вами вылетели: к новосибирцам прилетят полчища голодных комаров и мошек
В предстоящие выходные в Новосибирске станут активны комары и мошки — пока укусы насекомых единичны.
«У личинок всех этих кровососов происходит накопление температурно-градусных критериев, и как только эта сумма набирается, тогда начинается вылет», — рассказал корреспонденту НГС консультант Новосибирского областного центра дезинфекции, врач-дезинфектолог Владимир Крыжановский.
Предполагается, как отметил специалист, что уже к ближайшим выходным начнётся активный выплод — это позволяет устоявшаяся сейчас погода.
В прошлом году, несмотря на более тёплую погоду, массовый вылет мошек начался примерно в это же время.
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Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой