Есть куда уехать: автовокзал запускает рейсы до Темиртау и Красноярска
С 8 июня открываются два новых рейса с новосибирского автовокзала — автобусы будут ходить до Красноярска и Темиртау (Казахстан). Также с 1 июня открылись рейсы из Толмачёво в Кемерово и Новокузнецк.
«Увеличился пассажиропоток из Толмачёво, поэтому туда добавляем машины, — рассказал корреспонденту НГС директор Новосибирского автовокзала Сергей Ермаков. — С 8 июня добавились рейсы до Темиртау и Красноярска».
По информации на сайте автовокзала, из Толмачёво в Кемерово автобусы отправляются ежедневно в 7:10, в Новокузнецк — ежедневно в 21:10. Также появился новый ежедневный рейс из Новосибирска в Бийск (отправление с новосибирского автовокзала в 9:30). Каждый день будет ходить автобус с вокзала Новосибирск-Главный до Барнаула (отправление в 11:50).
По словам Ермакова, время рейсов до Красноярска и Темиртау окончательно ещё не выбрано. Пока на сайте автовокзала можно купить билет до Темиртау на 8 июня в 19:30 (прибытие в 9 июня в 20:50). Билет стоит 3029 рублей.
До ближайших городов и сёл билеты выросли в цене из-за дорогого бензина.
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Анна Богданова
Фото из архива НГС