Самосвал проломил асфальт и увяз в дороге на Фабричной

Инцидент произошёл недалеко от остановки «Речпорт»

Сегодня, 6 июня, в Железнодорожном районе Новосибирска гружёный самосвал провалился в глубокую дыру в асфальте.







Грузовик с застрявшим колесом читатель НГС Евгений Емельянов сфотографировал в 11:00 напротив здания № 11 по улице Фабричной.







«У нас офис просто находится напротив. Повернулись, смотрим — он уже стоит», — рассказал очевидец.







По его наблюдениям, раньше ямы в этом месте не было. «Он, видимо, остановился на светофоре, <…> проехал его маленько, видимо, из-за пробки встал и провалился. Сейчас его пытаются вытащить — ещё один КАМАЗ подъехал», — описал происшествие очевидец.







Заднее колесо грузовика увязло в глубокой яме









Несколько дней назад в очередном выпуске проекта «Где дороги?» НГС рассказал о непросыхающих дорогах в посёлке под Академгородком, разбитой подвеске на Димитровском мосту и новом асфальте, который тут же раскурочили ради ремонта труб.