Самосвал проломил асфальт и увяз в дороге на Фабричной
Сегодня, 6 июня, в Железнодорожном районе Новосибирска гружёный самосвал провалился в глубокую дыру в асфальте.
Грузовик с застрявшим колесом читатель НГС Евгений Емельянов сфотографировал в 11:00 напротив здания
«У нас офис просто находится напротив. Повернулись, смотрим — он уже стоит», — рассказал очевидец.
По его наблюдениям, раньше ямы в этом месте не было. «Он, видимо, остановился на светофоре, <…> проехал его маленько, видимо, из-за пробки встал и провалился. Сейчас его пытаются вытащить — ещё один КАМАЗ подъехал», — описал происшествие очевидец.
Несколько дней назад в очередном выпуске проекта «Где дороги?» НГС рассказал о непросыхающих дорогах в посёлке под Академгородком, разбитой подвеске на Димитровском мосту и новом асфальте, который тут же раскурочили ради ремонта труб.
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Ольга Хмелевская
Фото, видео Евгения Емельянова