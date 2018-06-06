Новосибирцы прочитали стихи Пушкина ради бесплатного проезда в метро

В Новосибирском метрополитене проходит акция «Читаем Пушкина в метро» — тот, кто прочтёт наизусть не меньше двух строф из сочинений поэта, проедет в метро бесплатно.





Акция проходит пятый год





6 июня — день рождения поэта. Мероприятие, посвящённое этой дате, проходит в новосибирском метро пятый год.





Подарок за участие в акции





«Волонтёрами мероприятия в этот день станут около семидесяти учителей, преподавателей вузов, студентов-филологов, специалистов библиотек, старшеклассников», — рассказали в пресс-центре мэрии.





Новосибирцы чаще всего могли вспомнить строчку «У лукоморья дуб зелёный»





Прочитать стихи Пушкина можно с 10:00 до 15:00 на станциях: «Площадь Ленина», «Студенческая», «Красный проспект», «Заельцовская», «Гагаринская», «Октябрьская», «Золотая Нива».







Акция проходит с 10:00 до 15:00





По наблюдению корреспондента НГС, чаще всего пассажиры метро цитировали «У лукоморья дуб зелёный» из «Руслана и Людмилы» и письмо Татьяны из «Евгения Онегина».





Акция «Читаем Пушкина в метро» 2018





В прошлом году участники акции также читали стихи: «Зимний вечер», «Я помню чудное мгновенье».