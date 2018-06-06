Пьяный водитель насмерть сбил женщину в Нижней Ельцовке

Авария произошла в 8:50
Авария произошла в 8:50

Утром 6 июня в Новосибирске случилось смертельное ДТП — пьяный водитель сбил женщину в Нижней Ельцовке.


Водитель ехал со стороны внутриквартального проезда дома Лесосечная, 2 в сторону Бердского шоссе.


«Совершил наезд на женщину пожилого возраста — сейчас личность устанавливается. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью — скончалась на месте. У мужчины установлено алкогольное опьянение», — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


После публикации в ГИБДД дополнили информацию.


«На месте он сотрудникам ГИБДД продул в алкотестер, показания алкотестера показали в выдыхаемом воздухе наличие алкоголя. А в медицинском учреждении он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Будет оформлен по отказу — ст. 12.26 КоАП РФ — за что грозит лишение прав от полутора до двух лет и штраф 30 тысяч рублей», — уточнил Савченков.


А накануне ночью после аварии другой пешеход погиб в Академгородке — его сбили на улице Пирогова.

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