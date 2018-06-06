Новосибирские спасатели по верёвкам спустились к женщине с инсультом на четвертый этаж

Бабушка упала в ванной комнате и сама встать не смогла
Бабушка упала в ванной комнате и сама встать не смогла

Ночью 6 июня новосибирские спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились на балкон 4-го этажа, чтобы помочь пожилой женщине с подозрением на инсульт.


В 00:12 в Муниципальную аварийно-спасательную службу поступил сигнал о том, что в квартире на улице 9-й Гвардейской дивизии пожилая женщина просит о помощи.


«Она находилась на 4-м этаже, звала на помощь. Соседи сверху услышали, соответственно, вызвали скорую помощь, вызвали нас, сотрудников полиции мы им сказали вызывать. Ребята приехали на место, на месте были полицейские — скорой пока не было. Бабушка уже еле слышно разговаривала из-за двери. Дверь металлическая, закрыта на все замки и плюс задвижки», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


Чтобы попасть в запертую квартиру, спасатели решили использовать альпинистское снаряжение — один из них спустился на балкон от соседей с 5-го этажа. Спасатель вскрыл балконную дверь, вошёл в квартиру и открыл её изнутри.


«Бабушка обнаружена была в ванной комнате, упала она очень неудачно, <…> голова между стиральной машинкой и стеной. Все признаки подозрения на инсульт и, возможно, травма шейного отдела позвоночника», — сообщил Дмитрий Фокин.


По его словам, пожилую женщину спасатели передали подъехавшей скорой помощи.


В апреле спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились на третий этаж, чтобы вызволить запертую на балконе женщину. Инцидент произошёл на улице Петухова.

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