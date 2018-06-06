Масштабный новосибирский фестиваль вошёл в пятёрку лучших в России

В этом году «Сибирский огонь» пройдёт уже 7-й раз
В этом году «Сибирский огонь» пройдёт уже 7-й раз

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых популярных у туристов культурных событий и фестивалей в России в начале лета. В топ-5 попал новосибирский «Сибирский огонь».


— Платоновский фестиваль искусств в Воронеже, музыкальный фестиваль П.И. Чайковского в Клину (Московская область), фестиваль городской культуры «Арт-Овраг» в Выксе (Нижегородская область), военно-исторический фестиваль «Кирилло-Белозерская осада» в Кириллове (Вологодская область), 


военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» в Новосибирской области,


фестиваль уличных театров в Архангельске, театральный фестиваль «Толстой Weekend» в Ясной Поляне (Тульская область), фестиваль народного творчества «Золотая ладья» в Касимове (Рязанская область), фестиваль «Самотлорские ночи» в Нижневартовске (ХМАО) и «ХудожникФест» в Ельце (Липецкая область) вошли в первую десятку лучших культурных фестивалей июня, — сообщает «ТурСтат».


Рейтинг культурных фестивалей начала лета составлен по результатам анализа уникальности и посещаемости июньских событий, поясняют аналитики.


Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» пройдет 11 июня в д. Большой Оёш Колыванского района Новосибирской области в седьмой раз. В программе фестиваля «Сибирский огонь – 2018» — показательные выступления и рыцарские турниры средневековья, конкурс народных ансамблей и исторический турнир. В прошлом году фестиваль «Сибирский огонь» посетили более 6 тысяч человек, передаёт «ТурСтат».

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