ИКЕА начала принимать у новосибирцев старое бельё

ИКЕА принимает постельное бельё с 5 июня
ИКЕА принимает постельное бельё с 5 июня

В новосибирском магазине ИКЕА начали принимать старое постельное бельё — его отправят на переработку и благотворительность.


«Со вчерашнего дня мы принимаем бельё постельное. 15% скидка для тех, кто принесёт любое постельное бельё, которое у него есть», — рассказали корреспонденту НГС в магазине «ИКЕА Новосибирск».


Предполагается, что скидки будут предоставлять до конца лета, а действовать они будут до конца сентября.


Первое бельё уже стали приносить в магазин, его принимают в отделе «ИКЕА Cервис» — там же сразу выдают купон на скидку. Для получения купона достаточно одного комплекта белья.


Акция началась в магазинах ИКЕА по всей стране — бельё будет собирать благотворительный фонд, а затем отдавать его либо на переработку, либо малоимущим семьям. «По практике московского магазина — у нас был пилотный проект — около 30% постельного белья удаётся собрать людям нуждающимся и около 70% пустить на переработку», — добавили в новосибирской ИКЕА.


Сбором старых вещей в Новосибирске также занимается благотворительный магазин Gusto: в двух ТЦ — «Галерее Новосибирск» и «Ройял Парк» для этого стоят специальные ящики. Кроме того, в конце февраля в городе появились «Добробоксы» для ненужных вещей — их установил Центр осознанного потребления.

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