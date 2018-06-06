Три машины встали в «паровозик» и собрали пробку на Ленина
Утром 6 июня в центре Новосибирска столкнулись три автомобиля — они встали в «паровозик» и собрали пробку.
Авария случилась на перекрёстке улиц Советская и Ленина около 8:30 утра, сообщил в редакцию очевидец.
После ДТП на Ленина растянулась пробка — машинам было сложно проехать на Ленина и со стороны Вокзальной магистрали через площадь Ленина.
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Елена Громкова
Фото очевидца
Скриншот yandex.ru/maps